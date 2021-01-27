أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد أشرف زكي لـ دوت الخليج أن ما يشاع هو كلام عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه هاتفه اليوم وكان في أفضل حال.

وعلى جانب اخر أعلنت الفنانة رنا رئيس عن إصابتها بفيروس كورونا و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رنا قائلة: "عملت مسحة انهاردة وطلع عندي کورونا ياريت اي حد اتعامل معايا يخلي بالو ادعولي بالشفاء".

