أعلن المطرب والملحن أحمد زعيم، كواليس تعاونه مع عدد من النجوم.
وكشف أحمد زعيم، في تصريح لـ "دوت الخليج"، عن "أغنية مع وائل جسار اسمها "ولا في الأحلام" من كلمات أحمد قطوط وتوزيع شريف منصور من إخراج فادي حداد، وإنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز".
وأشار إلى "أغنية مع راغب علامة توزيع جون ماري رياشي وهتنزل الفترة الجاية، وكذلك أغنية مع رامي جمال، كلمات أحمد حسن راؤوول وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية مع أحمد جمال كلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغينة مع نوال الزغبي، اسمها "عقلي وقف" هتنزل الايام دي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون جديد لـ أحمد زعيم مع وائل جسار وراغب علامة ورامي جمال ونوال الزغبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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