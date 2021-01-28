قالوا لـ دوت الخليج.. سوزان نجم الدين: أنا رومانسية فى تماسيح النيل .. محمد نجاتي: لا توجد سينما نظيفة

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

قال محمد نجاتي: "وافقت على مسلسل ضربة معلم لأنه عمل يقدم قيم إنسانية نفتقدها منذ فترة كبيرة، وبالأخص في الأحياء الشعبية لأنه يقدم دروسا في الحياة حول علاقة الأم بابنها وعلاقات الأصدقاء ببعضهم البعض".

أما عن مصطلح السينما النظيفة، أكد نجاتي أن لا يوجد ما يسمى بالسينما النظيفة لمجرد وجود "قبلة" أو "أحضان" في الفيلم ومن وجهي نظري السينما غير النظيفة التي تقدم موضوعات لا تشبه مجتمعنا.

وأضاف: "من حق الفنان التعبير عن دوره والقضية التي يقدمها دون أن يخدش حياء المتلقي، ونحن تربينا على أفلام الزمن الجميل التي كانت تتضمن قبلات ولم تخدش حياء وقدمت على الشاشة بشكل راق ومحترم".

نسرين طافش

نجاح كبير حققته النجمة نسرين طافش من خلال مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري والذي عرض مؤخرا ونسرين تحدثت في حوارها لصدي البلد عن أسباب قبول شخصية سارة وردود الأفعال التي وصلت اليها بالاضافة الي مخاطر السوشيال ميديا مؤخرا . عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري . تابعت : ردود الأفعال التي وصلت الي عن أحداث المسلسل راضية عنها وهذا ظهر من خلال الجمهور في الشارع ، حيث أوقفني مجموعة من المشاهدين أثناء استخراجي مجموعة من الأوراق في احدي المصالح الحكومية لتوجيه مجموعة من الأسئلة منها ، "ماذا يحدث مع شخصية " سارة "؟ ، هل هتعرف أن "يحيى " الذي يجسد دوره ماجد المصري بيخونك؟ " أخيرا " سارة هتخلف ولا لا "؟ ، كل هذا الأسئلة والتفاعلات تعني أن المسلسل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فانا سعيدة وأريد أن أوضح أمرا مهما هو أن هناك مجهودا كبيرا بذل أثناء التحضير للعمل في الجلسات التحضيرية لذلك وصل للجمهور بشكل بسيط . أَضافت : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل .. ةمعظم مشاهدي تجمعني به، خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي "، فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به. وقالت إن هناك أسبابا كثيرة جذبتها للمشاركة في المسلسل أبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى الشخصية الصعبة التي تجسدها ضمن أحداث العمل وهي دور "سارة"، فهي جديدة عليها، حيث تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة على النجاح في المجال الذي تعمل به. وتعاني سارة من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل إلى علاج لحل هذه الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للأطفال، فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة. وأوضحت أن المسلسل ناقش موضوع وهو "زنا المحارم" حيث أنه من الموضوعات المهمة. وأضافت فكرة "زنا المحارم " لم تقلقني نهائيا لأن هذه المشكلة نراها في كل أنحاء العالم، أريد أن ينتهي العمل من أجل معرفة كيفية معالجة هذه الموضوع من خلال المسلسل، بطبيعتي لا أحب أن أتحدث في موضوع قبل معرفة كيفية تناوله كما ذكرت. وتابعت: "أيضا العلاقة غير الشرعية بين الزوج وشقيقة زوجته، التي لم يكن يعلم أنها شقيقتها، حيث قُدّمت له كصديقة، حيث تحتاج تسليط المزيد من الأضواء". وأضاف: "لم أقلق عندما علمت أن النجم ماجد المصري صاحب قصة المسلسل خاصة أن المسلسل ناقش موضوعات مهمة وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور. وتابعت :"المسلسل مكتوب بشكل احترافي وهناك مجهود كبير بذله الفنان ماجد المصري والسيناريست فداء الشندويلي ، فهو يركز علي قضايا هامة ومختلفة فى المجتمع، وهو صراع الحصول على المال بطرق غير مشروعة ويدخل البطل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى. وأكدت، أن المسلسل لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي. وتابعت: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولي مسئولية اخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية اخري. وأكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد علي اخراج المسلسل هو موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا. قالت الفنانة نسرين طافش إن هناك معايير معينة في اختيارها للأدوار، خاصة في الفترة الأخيرة. وأضافت لـ"دوت الخليج": "بالطبع، كل مرحلة في حياتي تختلف عن نوعية الدور الذي أقدمه، تركيبة الشخصية في مسلسل "الوجه الآخر" جديدة علي ولم أقدمها من قبل، منذ بداية عملي في مجال التمثيل وأنا أفضل التنوع في الأدوار والتجديد وأخرج خارج الإطار المحدد بكل شخصية جديدة ومختلفة". وتابعت: "أؤمن بأن على الفنان أن يختار في كل عمل فني شخصية جديدة من كل النواحي سواء في الدراما أو السينما لأن الجمهور أصبح لديه وعي كبير ورؤية والسوشيال ميديا لن تترك شخصا في حاله، فهو دائما يحب التغيير في الأدوار والأعمال التي يقدمها الفنان".

سميرة عبد العزيز

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة رفضت كتابة عمل يتناول سيرتها؛ لأنها لا تملك العديد من الأسرار المثيرة لتعرض على الشاشة. وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال ندوة بموقع "دوت الخليج"، "رفضت سيدة الشاشة العربية كتابة مسلسل عن حياتها عندما عرض عليها ذلك زوجي الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وقالت له: أنت قدمت عملا رائعا عن أم كلثوم، لأن لها حياة عامرة بالأحداث، أما أنا فلا أملك إلا أفلامي". وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، أن علاقتها بسيدة الشاشة العربية كانت وطيدة، وروت لـ "دوت الخليج"، عن صداقتهما التي بدأت عندما تشاركا في مسلسل "ضمير أبلة حكمت". وقالت "جمعنا مشهد في بداية تصوير الحلقات الأولى، ووجدت فاتن حمامة تنطق إحدى الكلمات بصورة غير صحيحة، وكنت ضليعة في العربية، فوجدت أنه من المفيد أن أصلح لها الخطأ، وهو ما لم يقدر عليه أحد، وحينها وجدت منها شكرا وثناءً غير متوقع، وأصبحنا منذ اللحظة صديقتين". وأضافت سميرة عبد العزيز، أن فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد أمامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف؛ احتراما لشريك عمرها الجديد.

سوزان نجم الدين

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "تماسيح النيل" الذى تقوم بتصوير دورها حاليا فى عدد من المناطق الخارجية. وقالت سوزان لـ "دوت الخليج": إنها سعيد بالتجربة لكونها تجربة كوميدية ومختلفة عن الأعمال التى قدمتها من قبل خاصة أن دورها به جانب من الرومانسية والكوميدية أيضا. وأضافت سوزان: سعيدة أيضا للتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز والذى يمتلك قدرات فنية وإمكانيات إخراجية هائلة فضلا عن كونه يضفى حالة من البهجة والمرح أثناء تصوير كواليس العمل. ويشارك سوزان نجم الدين فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى وخالد الصاوى ومحمد ثروت وهنادى مهنى وويزو وإخراج سامح عبد العزيز. وكانت الفنانة سوزان نجم الدين أعربت عن مشاعرها التى لا توصف بعد لقائها بأولادها الذين لم ترهم منذ خمسة أعوام.

أحمد زعيم