شيماء يونس لـ"دوت الخليج الفني" سعيدة بردود أفعال الجمهور حول "سكن البنات" وملاحظتهم للمجهود الذي بذلته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة شيماء يونس عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الجديد "سكن البنات"، الذي جسدت فيه "ليلى" ، وعادت وتعود من خلالها بقوة للدراما المصرية من جديد.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قالت شيماء: "سعيدة بعرض المسلسل على قناة النهار بعد عرضه على المنصات الإلكترونية منها "viu" وقناة "Bein دراما"، وبذلت مجهود كبير حتى أثبت نفسي، وأثبت للجميع أنني يمكنني القيام بأدوار متنوعة، وتقديرًا لثقة المخرج محمد النقلي الذي راهن على نجاحي في هذا الدور".

وأستكملت شيماء حديثها قائلة: "شخصية ليلى التي قمت بتجسيدها لمست قلبي، لأنها إمراة قوية مرت بالكثير من الأزمات والتحديات، ولا تنحسب من المشاكل التي تواجهها".

وفي نهاية حدثيها قالت شيماء :" سعيدة من ردود الافعال على السوشيال ميديا على المسلسل، وعلى دوري وآراء النقاد التي فادتني كثيراً، وإشادة الجميع بدوري وملاحظتهم للمجهود المبذول" .

وتجسد شيماء دور فتاة تدعى "ليلى" وتمتلك مصنع للملابس تمر بالعديد من الأزمات التي تؤثر في حياتها وتغيرها بشكل جذري، ويضم المسلسل العديد من النجوم منها وفاء عامر، آيتن عامر، محمد نجاتي، منذر رياحنة، حسني شتا، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

يُعرض "سكن البنات" على قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وعلى قناة "النهار دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا.