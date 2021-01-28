بفستان أبيض..شاهد أحدث إطلالات إليسا

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت إليسا في الصورة ترتدي فستان أبيض اللون، وكان شعرها منسدلاً على كتفها، ووضعت ميكاب مناسب مع بشرتها ويظهر ملامحها الجميلة ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

وفي سياق آخر، كانت آخر ألبومات الفنانة إليسا هو ألبوم "صاحبة رأي"، الذي احتوى على 18 أغنية، منهم 12 باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.