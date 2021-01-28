خطأ طبي من مركز تجميل .. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي

وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.
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وتقول في الفيديو: "انها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها و أثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهوره اخبرتها ان السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية".
وتتابع قائلة: "أن بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي و ادوية لم تشعر باى تحسن و عادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة و قامت بالكشف مره اخرى عليها واكتشفت أانها قامت بعمليات بوتكس و فيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن".
أعربت بعدم رغبتها فى الإفصاح بالأطباء المذنبين و المركز التجميلي و وجهت رسالة لهم بان يكونوا حريصين أثناء عملهم لان مناطق الوجه حساسة و أي غلطة تؤدى إلى كوارث".
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