هند صبري تحتفل بحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسي والنجوم يهنئونها.. بالصور

هند صبري حصلت على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط، وهو من أرفع الأوسمة التي تمنحها فرنسا للفنانين والمبدعين.

هند صبري تحصل على وسام الفنون الفرنسي من درجة ضابط

ونشرت الفنانة هند صبري صوراً لها أثناء تقليدها بوسام الفنون والآداب الفرنسي، والذي حصلت عليه اليوم تكريماً دورها الفني والاجتماعي، واحتفلت هند صبري بحصولها على التكريم بعد حصولها على الوسام من درجة فارس في عام 2014، وعلقت قائلة:" فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس، شكرا للجمهورية الفرنسية ولسعادة سفير فرنسا ولعائلتي وجمهوري واصدقائي وأعدكم أن أستمر في محاولة إسعادكم".

النجوم يهنئون هند صبري بعد تكريمها

وهنأت هند صبري المنتج محمد حفظي لحصوله أيضاً على الوسام من درجة فارس، وقالت:" مبروك لزميلي و صديقي محمد حفظي حصوله على رتبة فارس الفنون والآداب للجمهورية الفرنسية"، وتلقت هند صبري عشرات الرسائل من زملائها الفنانين لتهنئتها على التكريم وأبرزهم كندة علوش ومنى زكي وبشرى وسيرين عبد النور ولطيفة وبوسي شلبي وظافر العابدين وشام الذهبي وجومانا مراد وغيرهم، وعبروا عن فخرهم بها بعد التكريم.

وأنشئت جائزة الفنون والآداب الفرنسية في عام 1957، وتمنح للبارزين والمؤثرين في مجال الأدب والفنون سواء في فرنسا أو خارجها، وحصل على الوسام عدة شخصيات عربية من قبل أبرزهم المخرج الراحل يوسف شاهين والأديب نجيب محفوظ وغيرهم، واحتفلت هند صبري بحصولها على الوسام في سفارة فرنسا بالقاهرة.

أعمال هند صبري الجديدة

وعلى الجانب الفني، تعود هند صبري إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات وذلك من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي تصوره حالياً لعرضه في موسم رمضان المقبل وتشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز، و وكانت آخر أعمال هند صبري الدرامية في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع ظافر العابدين والذي عرض في موسم رمضان 2017، وأعلنت أيضاً هند صبري العام الماضي عن تجهيزها لعمل درامي كوميدي مع شبكة "نتفليكس" والذي تشارك به كمنتجة منفذة أيضاً.