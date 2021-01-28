عاجل.. أول رد من لميس زوجة يحيى الفخراني على خبر تدهور حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - تداولت في الأوانِ الآخيرة أخبار عن تدهور الحالة الصحية للنجم يحيى الفخراني، كشفت الدكتورة لميس زوجته عن حقيقة تداول هذه الأخبار .

وقالت دكتور لميس في تصريحات صحفية: "الأخبار التي تداولت عن يحيى الفخراني لا أساس لها من الصحة ، فهو بصحة جيدة، وانه لديه تصوير غداً، ويقوم بأخذ الإجراءات الإحترازيه حتى يأمن" .



يشارك النجم يحيى الفخراني في رمضان 2021 ، بمسلسل "نجيب زكي ذركش" مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.