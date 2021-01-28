دوت الخليج الفني يحاور أسرة الطفل "منذر مهران" شبيه محمد رمضان بعد تألقه فى كليب "مصباح علاء الدين"

القاهرة - محمد ابراهيم - _والدة الطفل منذر مهران: نفسي ابني يكون زي محمد رمضان لما يكبر.

_متوقعتش ردود أفعال الناس على ال 25 ثانية الذى ظهر فيها منذر.

_الطفل منذر مهران: محمد رمضان لما شافني قالي أنت شبهي أكتر من على ابني.

_محمد رمضان قالي أنت نمبر وان الصغير.

_والد الطفل منذر مهران: منذر بيحب التمثيل والتقليد منذ أن كان عمره 3 سنوات.

_كان حلم منذر أنه يمثل مع محمد رمضان.

بـ 25 ثانية فقط استطاع أن يصبح حديث السوشيال ميديا وجذب انتباه الكثير من الناس، بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم محمد رمضان، كما أيضاً ظهرت موهبته التمثيلية بمشاهده فى كليب مصباح علاء الدين التى اعتمد فيها على تعبيرات وجهه فقط.

أجري "دوت الخليج الفني"، حوارا خاصا مع أسرة الطفل منذر مهران، لنتعرف عليه وعن بدايات ظهور موهبته وكيفية مشاركته فى كليب "مصباح علاء الدين"، وكواليس الطفل مع محمد رمضان، وأمور كثيرة خاصة به وإلى نص الحوار:

فى البداية تحدثت والدة الطفل منذر مهران التى بدأت بتعريف ابنها للجمهور حيث قالت" ابني عمره ٦ سنوات وهو فى الصف الأول للغات ومتفوق فى الدراسة ويحب مادة اللغة العربية كثيراً ويشجع نادي الأهلي ويحب اللاعب العالمي محمد صلاح وبيحب من الممثلين محمد رمضان وأسر ياسين وأحمد السقا وتامر حسني".

وتابعت والدة الطفل"لما طالبوه فى كليب "مصباح علاء الدين" للنجم محمد رمضان فرحت جدا لأن ده كان حلم منذر وهو إنه يظهر ويمثل معاه وردود أفعال الناس أسعدتني جدا ولم أتوقع أن ال 25 ثانية اللي ظهر فيهم منذر يكون عليها كل الردود دي".

فيما قال والد الطفل منذر مهران"منذر يحب التمثيل منذ أن كان عمره ٣ سنوات وكان بيقلد أقاربنا ولما أنا ووالدته لاحظنا موهبة منذر نزلنا بيه عشان نعمل كاستنج والمخرج محمد سلامة كان له دور كبير فى ظهور منذر، وظهر منذر فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "ليالينا" ولكن بمشاهد صامتة".

وتابع والد الطفل"منذر كان نفسه يمثل مع محمد رمضان ولما المخرج محمد سلامة كلمنا عشان يشارك فى كليب مصباح علاء الدين متعبهوش خالص وكان حافظ حركات محمد رمضان كلها لأنه بيحبه وبيحب يتفرج عليه، والحمد لله على ردود أفعال الناس على أداء منذر وحاليا منذر بيستعد عشان يشارك مع محمد رمضان فى مسلسل "موسي"، ليقوم بدوره وهو صغير".

بينما اختتم الطفل منذر مهران الحوار قائلا "محمد رمضان لما شافني بقلد حركاته زيه بالظبط قالي أنت شبهي أكتر من ابني على وأنت نمبر وان الصغير، وفرحت باللبس اللي ادهولي واتصورت معاه ومبسوط جداً وعاوز أكون زيه".