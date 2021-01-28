وفاة سيد أنور الشهير بمطرب المترو

توفي المطرب سيد أنور، الملقب بمغني "المترو" وذلك خلال الساعات القليلة الماضية . أعلن خبر الوفاة الفنان إبراهيم عبدالقادر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «البقاء لله صديقي الغالي وأخي الخلوق، المطرب سيد انور في ذمة الله، أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة». يذكر أن شارك سيد أنور خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بسبب قيام الفنان أحمد زكي بتجسيد شخصيته في فيلم هيستريا.

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