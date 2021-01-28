و ظهرت فى الفيديو و قد كانت قد كشفت عن هويتها فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر".
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وتقول " كانت تجربة كانت حلوة جدا و سعدت جدا بيها و توجه الشكر لقناة mbc مصر و كل فريق العمل و كل من ساهم فى نجاح البرنامج".
و تضيف متابعة انها سعدت بشخصية شهرزاد و شعرت من كثرت تعلقها بها بانها شخصية حقيقية و ان التجربة اسعدتها.
ويعرض برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شخصية شهرزاد.. سمية الخشاب تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في "انت مين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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