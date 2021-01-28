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المخرج محمود بومبو لـ"الفجر الفني" أستعد لتصوير "أصحاب زمان".. ويكشف تفاصيل الأغنية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمود بومبو، عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن تفاصيل هذه الأعمال وموعد طرحها.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال بومبو: "أستعد لطرح فيديو كليب جديد يُسمى "أصحاب زمان" ، لشريهان شوقت ، شرين عبدون ، والأغنية من كلمات : مؤمن، الحان : عمر انور، توزيع : اسلام الحسن ، انتاج : جو ميوزيك - دبي، إخراجي " .

يذكر أن آخر أعمال بومبو فيديو كليب أغنية "عم الإتيكيت" للفنان محمد شاهين، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر موقع "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومدير تصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.

وتقول كلمات الفيديو كليب : عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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