نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج محمود بومبو لـ"الفجر الفني" أستعد لتصوير "أصحاب زمان".. ويكشف تفاصيل الأغنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمود بومبو، عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن تفاصيل هذه الأعمال وموعد طرحها.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال بومبو: "أستعد لطرح فيديو كليب جديد يُسمى "أصحاب زمان" ، لشريهان شوقت ، شرين عبدون ، والأغنية من كلمات : مؤمن، الحان : عمر انور، توزيع : اسلام الحسن ، انتاج : جو ميوزيك - دبي، إخراجي " .

يذكر أن آخر أعمال بومبو فيديو كليب أغنية "عم الإتيكيت" للفنان محمد شاهين، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر موقع "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومدير تصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.

وتقول كلمات الفيديو كليب : عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه.