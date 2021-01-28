حنان شوقي: نصحيتي للمواهب بأن لا يقلدوا أحد ويتمسكوا بشخصيتهم حتى ينجحوا

وقالت الفنانة حنان شوقي: " أنهنئ المسرحيين الشباب بالمهرجان ومصر الحبيبة بكل ابداع، أبحث في وجوه المبدعين عن ابداعاتهم الخالصة، وسعيدة بالمواهب الجميلة، وسعادتي كبيرة بمن فاز بالجائزة وتواجد تلك المواهب في أعمال ابداعية معي سواء بالفيديو او المسرح." .

وأستكملت شوقي حديثها قائلة :" فخورة بفكرة المهرجان التي ابتكرها السنباطي وبتواجد شباب مصر المبدعين الذين جعلونا نتخطى الجائحة بعزم واصرار رغم أية ظروف".

وفي نهاية حديثها قالت شوقي :" أريد من هذه المواهب بألا يقلدوا أحد بل يتمسكوا بموهبتهم وشخصيتهم وطريقتهم في الإبداع ولا يكرروا انفسهم بل يطلقوا العنان لموهبتهم وابداعهم ".

يذكر أن مهرجان " الحكم للجمهور" سوف يستمر في تقديم عروضه من 30 يناير وحتى السابع من فبراير، وسوف يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الثامن من يناير، في تمام السابعة مساء.

