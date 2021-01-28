شارك سيد أنور خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بسبب قيام الفنان أحمد زكي بتجسيد شخصيته في فيلم هيستريا.

قام الفنان إبراهيم عبدالقادر بإعللن وفاته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وقال :"" "لبقاء لله صديقي الغالي وأخي الخلوق، المطرب سيد انور في ذمة الله، أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة" .

أحمد جودة - القاهرة - توفى اليوم المطرب سيد أنور، المُلقب بمغني "المترو" وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة "مغني المترو" سيد أنور في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية