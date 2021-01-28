سمية الخشاب تكشف عن تجربتها في برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كانت سمية فى الفيديو بعدما أزالت قناع شهرزاد من وجهها ، فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" المذا ع على قناة "MBC مصر".

وكانت سمية تقول في الفيديو :" كانت تجربة كانت حلوة جدا و سعدت جدا بيها و بشكر قناة mbc مصر على هذا البرنامج الجميل، و كل فريق العمل و كل من ساهم فى نجاح البرنامج".

وأستكملت سمية حديثها قائلة :"سعدت بشخصية شهرزاد و شعرت من كثرت تعلق# بها بانها شخصية حقيقية و التجربة اسعدتني".

ويعرض برنامج "‪The Masked Singer‬- إنت مين؟" على "‪MBC‬ مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً.