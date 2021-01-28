يتناسب مع الأسرة المصرية ويليق بها.. مخرج مسلسل ضربة معلم يكشف كواليس العمل

كشف المخرج إسماعيل فاروق، كواليس مسلسل "ضربة معلم" مشيرًا الى انه حرص على تقديم عمل فني يتناسب مع الأسرة المصرية ويليق بها.

قال إسماعيل فاروق، من خلال لقائة في برنامج "من مصر "مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لم يكن يخطط لاسناد ادوار بالعمل لكل من الفنانة رانيا فريد شوقي، ومحمد عز ولكن الأدوار هي التي اختارتهم وانهم قاموا بتجسيدها على اكمل وجه.