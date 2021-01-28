في ذكرى ميلاده .. عبد الله غيث عبقري الشاشة الذي أنهى مسيرته بـ ذئاب الجبل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الله غيث، الذي قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية خلال مشواره الفني، واختتمها بمسلسل "ذئاب الجبل".
وكان الفنان الراحل صلاح قابيل مرشحًا لهذا الدور من قبل الفنان الراحل عبد الله غيث، وبالفعل قام بتجسيد الشخصية، ولكن وافته المنية بعد تصوير 8 مشاهد فقط، فتم إسناد الدور بعد ذلك إلى الراحل عبدالله غيث، وأعاد التصوير من البداية.
ولكن شاءت الأقدار أن يتوفى هو الآخر قبل استكمال التصوير، فلم يجد المخرج بديلا سوى أن ينهي شخصية "علوان البكري" داخل الأحداث من خلال مقتل الشخصية.
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