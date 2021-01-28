أخبار الفن.. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي .. هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يحيى الفخراني.

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت فى الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود، وكتبت معلقة:" مبسوطة اني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد. ان شاء يعجبكم”.

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

كشف الفنان العالمي مينا مسعود عن خطط وكواليس مشاركته في فيلم "في عز الضهر" الذي يخوض به أولى بطولاته بالسينما المصرية وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل ، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي ،ميرنا نور الدين، ومحمود حجازي، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.