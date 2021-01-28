أخبار السوشيال ميديا.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي.. وائل جمعة يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد.. سمية الخشاب تتحدث عن تجربتها في برنامج "انت مين"

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويظهر حجازي في الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود زميله في فيلمه الجديد "في عز الضهر" من خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل...

نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.

و ظهرت فى الفيديو و قد كانت قد كشفت عن هويتها فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر".

نشر وائل جمعة دفاع نادى الاهلى السابق صوره لمنتخب كرة اليد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ووجه رسالة لهم بعد خسارتهم اليوم امام منتخب الدنمارك فى بطولة العالم لكرة اليد قائلا:" رغم الهزيمة كنتم رجالة وشرفتونا فى كاس العالم لكرة اليد إيجابيات كثيرة من المشاركة وإن شاء الله القادم أفضل".

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي فى الوجه بسبب خطأ طبي تعرضت له في إحدى مراكز التجميل .

يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية،

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

فظهرت بالصورة برفقة الفنانة دينا الشربيني وإحدى صديقاتها.