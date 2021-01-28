أصالة تتألق بجلسة "ضيف بدر" الغنائية مع عبادي الجوهر وهكذا علقت على زواجها مجدداً

أصالة وعبادي الجوهر تألقا بحفل غنائي أونلاين في "ضيف بدر"، وذلك على حساب سمو وزير الثقافة بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على انستقرام.

أصالة وعبادي الجوهر يتألقان في "ضيف بدر"

وتألق الثنائي أصالة وعبادي الجوهر في جلستهما الغنائية في حلقة من "ضيف بدر" على حساب سمو وزير الثقافة بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وقدما عدة أغاني مميزة لهما، بالإضافة إلى وصلات طربية وعزف على العود للفنان عبادي الجوهر، ولاقت جلستهما تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، خاصة بسبب الانسجام الفني الكبير بينهما.

وقدمت أصالة في الجلسة عدة أغاني شهيرة لها مثل أغنية "قد الحروف" وأغنية "لإنك هلالي"، وأغنية "اشتقت لك" من ألبومها الأخير، وقدم الفنان عبادي الجوهر عدة أغاني له مثل "لهفتي" وأغنية "من بعد مزح ولعب" للراحل طلال مداح، وأغنيته "تدرين وأدري" وغيرها، وقدمت أصالة أيضاً أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" من كلمات معالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ.

أصالة: انا اعتزلت الزواج

وشهدت الجلسة عدة أحاديث جانبية وطريفة بين الفنانين أصالة وعبادي الجوهر، وقالت أصالة تعليقاً على أغنية "هويت وانتهيت"، إنها اعتزلت الزواج مثل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني لكرة القدم، وقال الفنان عبادي الجوهر إنه يتمنى ان يحصل جميع الناس على لقاح فيروس كورونا لكي نعود إلى الحياة الطبيعية مثل السابق، وقال إنه تلقى التطعيم مؤخراً ويدعوا الناس لتلقي التطعيم أيضاً.

أصالة مع شيرين عبد الوهاب في الشارقة

وروجت الفنانة أصالة لجلستها الغنائية، والتي تعتبر الأولى لها في عام 2021، ووجهت رسالة إلى الفنان عبادي الجوهر على تويتر وقالت:" بالتّوفيق والنّجاح وان شاء الله اليوم الناسّ بتستمتع بوجودك وحضورك ومعي أنا ضيفتك اليوم يا أستاذ في الإبداع"، وتستعد أصالة لاستكمال حفلاتها وأعمالها الفنية في الفترة المقبلة، وعلى رأسها حفلها المنتظر مع شيرين عبد الوهاب في مسرح المجاز بالشارقة في شهر فبراير المقبل، وذلك في أول اجتماع لهما في الحفلات الغنائية.