أول صورة لـ كريستن ستيورات فى شخصية الأميرة ديانا

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "سبنسر" والذى تقوم فيه بطلة الفيلم كريستن ستيورات بشخصية الأميرة ديانا عن الصورة الأولى للشخصية والتى تظهر بها بطلة العمل.
وتقدم كريستن البالغة من العمر 30 عاما شخصية الاميرة ديانا فى فترة التسعينيات عندما تتزوج ديانا من تشارليز والأمير ويلز.
وقررت الشركة المنتجة عرض الفيلم فى خريف العام الحالى قبيل الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة ديانا فى عام 2022.
وقالت ستيورات عن الفيلم :"سبنسر هو غوص في تخيل عاطفى حول كيف كانت ديانا في نقطة تحول مفصلية من حياتها".
وأضافت ستيورات :"إنه تأكيد ملموس لجمع أجزائها والذي يبدأ باسم عائلتها "سبنسر"، إنه مجهود مروع بالنسبة لها أن تعود لذاتها كـديانا كى تتمسك بما يعنيه لها اسم سبنسر".
ويظهر الفيلم الجديد ديانا وهي تمضية ليلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة البريطاني في ساندرينغهام حين تقرر أن تتزوج من تشارلز.
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