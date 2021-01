جودى تيرنر سميث بطلة مسلسل The Witcher: Blood Origin الجديد على نيتفلكس

ذكر موقع Deadline أنه تم اختيار الممثلة جودى تيرنر سميث، للعب دور البطولة فى سلسلة نيتفلكس المشتقة الجديدة، The Witcher: Blood Origin، التى ستتكون من 6 أجزاء، وفقا للتقرير الذى نشره الموقع ، جنبا إلى الممثل هنرى كافيل، بطل سلسلة The Witcher، ومجموعة أخرى من النجوم التى لم تكشف عنهم نيتفلكس بعد.

تدور أحداث سلسلة Blood Origin في عالم الجان قبل 1200 عام من عالم The Witcher، وسوف تروي قصة ضائعة مع مرور الوقت، وإنشاء أول نموذج أولي لـ Witcher، والأحداث التي أدت إلى "اقتران الكرات" المحوري ، عندما من الوحوش والرجال والجان أصبحوا واحدًا.

ستلعب تيرنر سميث دور إيلي، وهي محاربة من النخبة تنعم بصوت الإلهة، والتي تركت عشيرتها ومنصبها كوصي على الملكة لتتبع قلبها كموسيقية بدوية، ويجبرها الحساب الكبير في القارة على العودة إلى طريق النصل في سعيها للانتقام والفداء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline".

The Witcher: Blood Origin هو أحد فرعين من سلسلة The Witcher التي حققت نجاحًا كبيرًا على Netflix، بطولة هنري كافيل، والفرع الثانى فيلم رسوم متحركة بعنوان The Witcher: Nightmare Of The Wolf، حيث يركز على القصة الأصلية لمعلم Geralt وزميله Witcher Vesemir.

وكانت قد أكدت بعض التقارير الأجنبية، بدء تصوير المسلسل الجديد المشتق من سلسلة الخيال The Witcher، المقرر له بداية مايو المقبل والذي يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin.