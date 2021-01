الكاتب روبرت رودريجيز يقدم النسخة الجديدة من Spy Kids

تتطلع Skydance Media إلى إعادة إنتاج فيلم العائلة الكلاسيكى Spy Kids، بعد أن فازت بحقوق الملكية، على أن يعود روبرت رودريجيز لكتابة وإخراج الفيلم التالى الذى يدور حول أنشطة عائلة متعددة الثقافات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وكانت تمتلك شركة Spyglass امتياز Spy Kids، وفى الأشهر الأخيرة أصبحت شركة Skydance تملك الملكية الفكرية للعمل لأنها تتطلع إلى تنويع طابع أعمالها، على أن تعمل Skydance بمثابة أستوديو الإنتاج الرئيسى وتشرف على التطوير والإنتاج، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

قبل طرح فيلم Spy Kids اشتهر Rodriguez بأفلام البالغين مثل Desperado وFrom Dusk Till Dawn لكنه أراد أن يفعل شيئًا لأطفاله، وبالتالى جاء بفكرة مجموعة من الأشقاء الذين تولوا أعمال العائلة لإنقاذ والديهم العميل السرى من الخطر.

حقق الفيلم الأول نجاحًا هائلاً بلغ 112 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى وأطلق ثلاث تتابعات جمعت أكثر من 550 مليون دولار فى شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما يعمل روبرت رودريجيز على الجزء الثانى من فيلم We Can Be Heroes، حسبما أعلنت ملكة جمال العالم السابقة والممثلة بريانكا شوبرا جوناس، عن تكملة فيلم "We Can Be Heroes"، ومن إخراج وتأليف روبرت رودريجيز، وأكدت شوبرا أن رودريجيز ونتفليكس يطوران ما تبقى من الفيلم، وقالت "يعود الأبطال للجولة الثانية، التكملة قيد التطوير مع Rodrigues وNetflix".

ووفقًا لـ Variety يتبع الفيلم أبطالًا شبابًا لأبطال الأرض الخارقين، الذين تم اختطاف والديهم من قبل غزاة فضائيين. لم يترك للأطفال أي خيار سوى العمل معًا لإنقاذ والديهم والعالم.