فتحى عبد الوهاب باحث جنائى فى فيلم ”الكاهن”

يشارك النجم فتحى عبد الوهاب فى فيلم "الكاهن"، للنجمة درة وإياد نصار ويجسد عبد الوهاب دور رئيس مباحث جنائية حول جرائم القتل، ويبحث فى جريمة قتل غامضة خلال أحداث الفيلم، ويكشف العديد من المفاجآت، وتنقلب الأحداث رأساً على عقب والعمل ينتمى لأجواء الرعب فى إطار الأكشن.

وصور أبطال الفيلم مشاهدهم الأيام الماضية فى مدينة الفيوم والتى كانت تضمن مشاهد رومانسية بين درة وإياد نصار بعد زواجهما، ويستكمل فريق العمل التصوير فى الديكورات الخاصة بالفيلم فى القاهرة، كما أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من التصوير ليدخل الفيلم غرف المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم استعداداً للمنافسة فى السينمات الفترة المقبلة.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

يذكر أن فتحى عبد الوهاب يشارك فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجوم طارق لطفى وخالد الصاوى وإخراج حسام على وانتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانبهم النجمة حنان مطاوع