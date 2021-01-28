ياسين أبو رواش يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "عودة الأب الضال"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان الشاب ياسين أبو رواش في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد الله، بطولة هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي.

وقال ياسين أبو رواش في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "عودة الأب الضال" هو وجود المخرج أحمد عبد العال الذي سبق وتعاون معه في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "راجل وست ستات"، حيث أنه كان يعمل وقتها كمساعد مخرج.

وأوضح ياسين أبو رواش أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب من حارة شعبية يُدعى "قوطة"، وهو مدمن للمخدرات، ومعظم مشاهده أمام الفنان خالد منصور، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين في المسلسل.

وفي سياق آخر، شارك الفنان ياسين أبو رواش في مسلسل "أنصاف مجانين"، وهو بطولة أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ديانا هشام، محسن منصور، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج عمر رشدي.

والجدير بالذكر أن ياسين أبو رواش يُشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أحمد شاكر، عمر الشناوي، طارق صبري، بشرى، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.