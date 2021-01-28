نجمة عالمية تعلن عن حملها بهذه الطريقة

وظهرت هالزى فى الصورة ببطن منتفخ، حيث يبدو أنها فى الشهور المتقدمة من الحمل وصورا أخرى وهى عارية واكتفت بالتعليق على الصورة قائلة: "مفاجاة".
ولم تكشف هالزى عن جنس طفلها فى المنشور الذى اعلنت به الخبر وتلقت عديد من التعليقات الايجابية على الصورة من قبل متابعيها، حيث قالت باركوا لها على حملها.
وتعد النجمة هالزى احدى النجمات اللاتى يثرن الجدل الشديد من خلال أفعالها غير المالوفة ولعل آخرها تخليها عن شعرها.
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