هاني رمزي عن الفنانة الراحلة وردة :"كانت دايما بتجمعنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد الفنان هاني رمزي ذكريات عمله مع الفنانة الراحلة وردة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان هاني رمزي صورة أرشيفية له من ألبوم ذكرياته، وظهر في الصورة، وهو برفقة وردة الجزائرية، نور الشريف، محمد هنيدي، علاء ولي الدين، أشرف عبدالباقي.

وعلق هاني رمزي على الصورة قائلًا :"من ألبوم الذكريات صورة بحبها جدًا الفنانة وردة كانت دايمًا بتجمعنا والمرة دي كان معانا العظيم نور الشريف الله يرحمه".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان هاني رمزي السينمائية فيلم "قسطي ببوجعني"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ إيهاب لمعي، بطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، معتز الدمرداش، وكوكبة مميزة من النجوم.