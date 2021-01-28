أحمد صلاح حسني ينعي والد تامر شلتوت بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد صلاح حسني، والد المذيع تامر شلتوت، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.
ونشر أحمد صلاح حسني، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "البقاء لله لمحمد شلتوت والد اخي العزيز تامر شلتوت".
وكان الفنان تامر شلتوت، أعلن وفاة والده أمس الأربعاء قائلا "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..و سيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل”.
وأضاف "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".
وكان آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "ختم النمر" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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