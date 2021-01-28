شاهد.. ريهام سعيد برفقه ابنتها.. والجمهور يتغزل في جمالهما

وظهرت ريهام سعيد في الصورة برفقه ابنتها، حيث ظهرت ابنتها بملامح شبابية، وتفاعل عدد كبير من متابعي ريهام سعيد على الصورة.
وجاءت التعليقات كالتالي: "ايه القمر دا" _ "بنتك احلي منك" _ قمرات".
من ناحية أخرى، علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قبول نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر اعتذار مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، إن "والدة حمو بيكا وجهت رسالة خاصة للفنان هاني شاكر، واستجاب لدموعها بسبب أزمته مع بيكا، وهاني شاكر لم يستطع مقاومة نداء الأم".
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