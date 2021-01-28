يدافع عن نفسه.. محمد نجاتي لـ دوت الخليج: لا أجرؤ على التقليل من شأن شيوخ المساجد.. فيديو

وقال محمد نجاتي إنه لا يجرؤ على التقليل من شأن شيوخ المساجد، معبرا عن تقديره لهم، مؤكدا أنه كان يقصد بجملة الفنان أهم من الشيخ من حيث تأثيره ليس أكثر.

وأضاف محمد نجاتي أن مسألة تصدر الفنانين للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة".