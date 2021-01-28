وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان عن 94 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان، التي اشتهرت بدورها في مسلسل الكوميديا "The Mary Tyler Moore Show"، عن عمر ناهز 94 عاما لأسباب طبيعية.
وقالت وكيلتها في بيان نعت فيه ليتشمان، قائلة: "لقد كان شرفًا لي أن أعمل مع كلوريس ليتشمان، إحدى أكثر الممثلات شجاعة في عصرنا. لم يكن هناك أحد مثل كلوريس بنظرة واحدة كانت لديها القدرة على تحطيم قلبك أو جعلك تضحك حتى تنهمر الدموع على وجهك".
ولدت ليتشمان بولاية أيوا ودرست في استديو الممثلين بنيويورك حيث زاملت الممثل مارلون براندو. بدأت مشوارها الفني في أواخر أربعينات القرن العشرين. وحازت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عام 1972، عن دورها بفيلم الدراما "The Last Picture Show" للمخرج بيتر بوجدانوف، كما فازت بجائزة جولدن جلوب وحيدة عام 1976، عن مسلسل "Phyllis"، بالإضافة إلى ثمانِ جوائز إيمي.
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