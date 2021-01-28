مصطفى درويش يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "ضد الكسر"ويُعلق :"استنوا حاجة فوق العظمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان مصطفى درويش بالترويج لمسلسله الجديد "ضد الكسر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر مصطفى درويش صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "ضد الكسر"، ظهر فيها وهو برفقة الفنانة نيللي كريم والفنانة تارا عماد، وعلق عليها قائلاً :"صلاح و سوسو و ملك بيصبحوا عليكم و بيقولولكم استنوا حاجة فوق العظمة بإذن الله، مسلسل ضد الكسر، إنتاج العدل جروب، إخراج احمد خالد.

ويُعد ذلك المسلسل هو التعاون الثاني على التوالي الذي يجمع بين نيللي كريم، ومصطفى درويش بعد تقديمهم خلال العام الماضي مسلسل "بـ 100 وش"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري .

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان مصطفى درويش الدرامية حكاية "ربع قيراط " التي تم عرضها مؤخرًا عبر قناة "DMC" ضمن أحداث مسلسل"الإ أنا"، وهي بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، محمد الصاوي، وهي من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، شريف يسري.