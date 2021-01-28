اقتنص الفيلم الكويتي "ببن بي ك" للمخرج يوسف العبدالله جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي القصير" التي تنافس عليها 10 أفلام ، بينما حصل فيلم "الحاكم" للمخرج جعفر محمد حسن، على جائزة لجنة التحكيم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي الذي اختتمت فعالياته مساء امس الأربعاء في مدينة العين.
كما حصل فيلم "عابد" للمخرج مدحت عبدالله على جائزة أفضل فيلم في مسابقة "اصنع فيلمك في زمن كورونا"، أما جائزة لجنة التحكيم فقد ذهب لفيلم "حجر منزلي" للمخرج أحمد خطاب.
أما في مسابقة "أفلام المقيمين" فقد حصد فيلم "تألق ابتدائي" للمخرج ليو يونغمين وونغ جائزة أفضل فيلم وحاز فيلم "10 "للمخرج محمد سمير جائزة لجنة التحكيم وعن فئة مسابقة "أفلام الطلبة" فاز بجائزة أفضل فيلم "البوم" للمخرج علي الري بيما ذهبت جائزة لجنة التحليم لفليم "ريحة أبوي" للمخرج فوزية محمد.
وتجدر الاشارة إلى ان فعاليات مهرجان العين السينمائي بنسخته الثالثة انطلقت برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وتحت شعار "سينما المستقبل" وذلك في الفترة من 23إلى 27 يناير .
وقد تنافس على جوائز المهرجان 10 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير، و6 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل، و15 فيلما بمسابقة الصقر الإمارتي للفيلم القصير، و10 أفالم بمسابقة الصقر أفلام المقيمين، إضافة إلى 17 فيلما بمسابقة الصقر لأفلام الطلبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "ببن بي ك" الكويتي للمخرج يوسف العبدالله يفوز بجائزة "الصقر الخليجي القصير" في ختام مهرجان العين السينمائي.. صور وفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.