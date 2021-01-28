فيلم ”عابد” يفوز بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان العين

فاز فيلم "عابد" بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان العين السينمائى بمسابقة "أصنع فيلمك" فى زمن الكورونا،
عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد "عابد" بالجائزة، وقالت: "توقعت أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة كنت اتمنى أن أوصلها للجميع".
وأضافت نهى عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم بطل الفيلم وحكيت له الفكرة، أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق" واتوغل في الحالة النفسية والانسانية للعابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبدالله في حرصهم على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه.
وتدور فكرة فيلم "عابد" حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.
فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد واخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، وتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.
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