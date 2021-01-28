غدًا ولأول مرة رزان مغربي تحاور عمرو الليثي علي كرسي الضيف في واحد من الناس علي الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء غدا الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة

وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفية عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائة

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج

كما تقدم باقة من اجمل المشاهد الكوميدية

حلقة استثنائية مثيرة مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة تذاع علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة