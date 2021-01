بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج "انت مين"، والتى ظهرت فيه بشخصية شهرزاد.

وعبرت سمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عن سعادتها بمشاركتها في البرنامج، حيث كتبت: "كانت تجربة جميلة جدًا وبشكر ام بي سي وكل القائمين على البرنامج على المجهود الأكثر من رائع بحبكم".

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.



وتزوجت خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

شاركت سمية الخشاب جمهورها ببثّ مباشر من وقائع عقد قرانها على أحمد سعد، واحتلت صدارة الأكثر بحثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات سخرية طالت فستان زفافها وبعض الصور المسربة من حفل الزفاف.

بعد انتهاء شهر العسل تصدت سمية الخشاب لحملات طليقة سعد الفنانة ريم البارودي، وظهرت في برامج عدة لكشف "الحقيقة"، وأكدت أنها لم تخطف أحمد من زوجته ريم، لأنها لم تتزوجه إلّا بعد الاطّلاع على قسيمة طلاقهما، وأيقنت أنّ علاقتهما انتهت تمامًا.

اعترفت سمية الخشاب أنّ قصة حبها مع أحمد سعد، نشأت في 31 مارس 2017 داخل كواليس مسلسل "الحلال"، حيث إنه كان مغنّي التتر، ولحّن لها إحدى الأغنيات التي كانت تغنّيها في المسلسل، ومن وقتها حدث التقارب بينهما، متابعةً أنه بدأ الاهتمام منه وقد لاحظت ذلك، إلا أنها كانت قد تريثت في الأمر، لأنها تعلمت من تجاربها السابقة، وكان يجب أن تدرسه جيدًا، لافتة إلى أنه في وقت التصوير، تأخر عن موعده، فاتصلت به تسأله عن سبب ذلك فأخبرها أنه في الطريق، فقالت له مازحة: "دي ماما هنا وهي بتحبك جدًّا وعاوزة تسمع صوتك.. والنهارده حتى عيد الأم تعالى قولّها كل سنة وأنتِ طيبة"، موضحة أنه بعد دقائق وصل أحمد وأحضر معه باقة من الورد.

وأكدت أن إنكارهما العلاقة في البداية كان بسبب عدم التأكد من استمرارها، قائلة: "كنا بندرس بعض ولازم ننتظر قبل إعلان الارتباط، مش جايز مكنّاش كمّلنا؟ وعندما قررنا الزواج أذعنا حفل الزفاف "لايف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف الجميع".

سمية الخشاب لم تستسلم لما قالته ريم، وأصرت على الخضوع لجلسات تصوير رومانسية مع زوجها أحمد سعد، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لزجاجة عطر أهداها لها زوجها "سعد"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "thank you my love A.S"، لتؤكد لكل متابعيها أن علاقتها بأحمد سعد مستمرة وأنه يعشقها.

العلاقة الزوجية بين سعد وسمية تعرضت لأزمة أخرى، ولكن بسبب الخشاب هذه المرة، فقد انطلقت شائعة تؤكد أنها تزوجت من أحمد وهي في شهور العدة، بعد الكشف عن زيجة سرية لها من الفنان اللبناني بدر الشاعري، الذي أصدر بيانًا رسميًّا، أكد فيه أنه الزوج السابق للفنانة سمية الخشاب، وكشف أن سميّة كانت على علاقة مُسبّقة بالمطرب أحمد سعد في الفترة نفسها التي كانت متزوجة منه فيها، حيث كانت تعيش في مصر وهو يعيش في بلده لبنان، وفور علمه بصحة هذه العلاقة، قام بالاتصال بها وأبلغها بضرورة الحضور إلى بيروت في أقل من 12 ساعة، وحدث الطلاق.

تجاوزت "الخشاب" أزمة زواجها في "شهور العدة" بصعوبة، ولكنها وقعت سريعًا ضحية المرض، بعدما تم نقلها بصورة عاجلة إلى المستشفى، بعد تشخيص حالتها بالتهاب شديد في الطحال، وتردد أنها بصدد الخضوع لجراحة عاجلة لاستئصاله، ورفضت سمية لاحقًا كشف حقيقة وضعها الصحي.

ظهور سمية الخشاب برفقة زوجها أحمد سعد، كان دومًا مثار أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فارق السن بينهما، وإصرار المتابعين على أنها خانت صديقتها ريم البارودي وخطفت زوجها، لكنّ الأزمة الكبرى جاءت مع مشاركتهما في تقديم ديو غنائي بمدينة إربيل العراق، وتسريب تسجيل يُظهر "نشاز" صوت سمية التي تلقت هجومًا ساخرًا بالغ القسوة.

مع ظهور أغنية "بتستقوي"، كثفت سمية الخشاب من ظهورها الإعلامي على غير المعتاد، وبدا لافتًا حرصها على مواجهة "العنف ضد المرأة"، كما كررت تحذيراتها من الارتباط بزوج "مدمن" فشل في العلاج، كما أكدت أنّ الرجل "الخائن" سيظل خائنًا، ويجب أن تتركه المرأة فورًا، ولم يتنبّه أحد إلى أنها ترسل إشارات تخصّ حياتها الزوجية، خاصة أنها حريصة دومًا على إظهار سعادتها مع حبيبها أحمد سعد.

وفوجئ الجميع بإعلان أحمد سعد خبر انفصاله عن زوجته سمية الخشاب، ورغبته في التفرغ للعناية بولديه، ولكنّ تسريبات أكدت أنّ سعد بادر إلى إعلان الانفصال قبل أن تعلنه سمية في لقاء تم تسجيله مع الإعلامية بوسي شلبي، أشارت فيه إلى معاناتها غيرة زوجها بعد نجاح أعمالها الفنية، كما ألمحت لوجود أسباب أخرى يعلمها شقيقه عمرو سعد.

من زواج مفاجئ في منتصف الليل، إلى إعلان طلاق مفاجئ أيضًا في الفجر.. مرت سنة وخمسة شهور كانت كلها أزمات في حياة النجمين سمية الخشاب وأحمد سعد، فهل يتم إغلاق الملف إلى الأبد بورقة طلاق، أم ما زالت للقصة بقية؟