نهى سعيد: القيمة الإنسانية لـ «عابد» دفعته لاقتناص جائزة أفضل فيلم في مهرجان العين

عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد عابد بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا".

وقالت "سعيد،" في تصريحات لها اليوم، الخميس: "توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة، كنت أتمنى أن أوصلها للجميع".

وأضافت: "عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم، بطل الفيلم، وحكيت له الفكرة أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق"، وأتوغل في الحالة النفسية والإنسانية العابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبد الله لحرصهما على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه".

وتدور فكرة فيلم "عابد" حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها، وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته، ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت كورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تصاعدت الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد وإخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، فتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس التي تمثل البطولة النسائية في الفيلم والفنان الإماراتي عبد الحميد البلوشي الفنان والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي أحمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي، وماكيير من مصر علاء الفيزي والماكيرة الإماراتية بسمة مبارك.