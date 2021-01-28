فيديو ميرهان حسين تقلد أصالة بإتقان.. وتبكي على الهواء بسبب تصرف أهلها معها

ميرهان حسين وأضوى فهد كانتا ضيفتا برنامج "صدى الملاعب" المعروض على قناة "mbc" والذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، وكشفت النجمتان تفاصيل عن حياتهما، وأصعب المواقف في مسيرتهما الفنية.

ميرهان حسين تبكي على الهواء بسبب رسالة أسرتها لها

ميرهان حسين بكت على الهواء بسبب كلمات أسرتها عنها وفخرهم بها، وأكدت على سعادتها بما قيل عنها، وأوضحت أن أهلها كانوا يرفضون دخولها عالم الفن، لكنها أصرت على موقفها وبدأت رحلتها بدون علمهم فقالت: "أبكي بسبب كلمات أصدقائي وأهلي عني، لأن أسرتي كانت ضد أن أدخل في المجال الفني، وكان رفضهم حادا لدرجة جعلتني أذهب لأشارك في مناسبات فنية بدون علمهم، أنا شخص مجنون ومتعب جدا لجميع من حولي، لذلك أرغب دوما أن يكون أصدقائي يشبهونني وأن يكون هذا الصديق حقيقي في تصرفاته وأفعاله مثلي".

ميرهان حسين تقلد الفنانة أصالة

ميرهان حسين تحدثت عن موهبتها في الغناء وكذلك تفاصيل دخولها عالم التمثيل، كما أكدت أن موهبتها في تقليد النجوم اكتشفتها بالصدفة فقالت ميرهان حسين: "أنا لدي شخصية ممتزجة بين الجدية والطرافة، بدأت حياتي في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية وبعد ذلك قدمت لي عروض للتمثيل وليس للغناء، التمثيل بالتأكيد يحتاج لموهبة لكنه لا يحتاج لدراسة طويلة، فالأهم هو الموهبة الكبيرة والتعلم والتدريب، واكتشفت موهبتي في التقليد بالصدفة،"، وقامت ميرهان حسين بتقليد الفنانة اصالة وطريقة حديثها بشكل طريف أثناء تواجدها في البرنامج.

أضوى فهد تكشف تفاصيل معاناتها مع السرطان

أضوى فهد الفنانة السعودية كشفت كذلك عن طموحها في الوصول للعالمية والمشاركة في أعمال سينمائية في هوليوود، كما أشارت للتطور الكبير الذي تشهده السينما السعودية خلال الفترة الماضية، فقالت أضوى فهد: "كتبت على حسابي في (انستجرام) للتعريف بنفسي أنني ممثلة عالمية، ليصبح ذلك تذكير دائم على هدفي الذي أسعى له، فأنا ارغب بالتأكيد في المشاركة بأعمال في هوليوود، والسعودية بدأت انطلاقتها في السينما بقوة وصار هناك حركة لتطوير ودعم المواهب خلال الفترة الماضية".

أضوى فهد تحدثت أيضا عن تجربتها مع السرطان وأصعب اللحظات التي مرت عليها بسبب هذه الأزمة الكبيرة في حياتها فقالت: "في لحظة شعرت أن حياتي قد تكون انتهت لكن لم استسلم، وكان لدي ايمان بأن أي نتيجة دوت الخليج إرادة الله، وعندما تساقط شعري بكيت بالتأكيد لكن إيماني بأن ذلك ما كتب لي جعلني أكون أكثر قوة في هذا الموقف، والسرطان علمني أن أعيش حياتي ، وأن أحقق طموحاتي التي اسعى لها وهي كثيرة".