الفنان محمد الهاشم لـ"دوت الخليج": الدراما السعودية تصدرت المشهد وكبار نجومها يأخذون بيد الممثلين الشباب

محمد الهاشم أحد نجوم الشباب في المملكة العربية السعودية، شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال خلال مسيرته، ويستعد للمشاركة في أكثر من عمل جديد خلال الفترة القادمة.

محمد الهاشم: "ظهور الشباب مع كبار النجوم في أعمالهم يساعد على تقديمهم للجمهور"

‏محمد الهاشم تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن الدعم الكبير الذي يحصل عليه النجوم الشباب من كبار النجوم في الدراما والسينما السعودية، كما أكد أن الدعم ضروري للنجوم الشباب في كافة المجالات الفنية، وأن أي تعاون بين الجيلين يساعد في تقديم الشباب للجمهور والتعريف بهم فقال محمد الهاشم : "اعتقد أن هناك دعم كبير ومساندة من النجوم الكبار أمثال ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، وغيرهم للنجوم الشباب في كافة المجالات الفنية، وفي رأيي أجد أن دعم كبار الفنانين مطلوب، والشباب بحاجة لتكثيف ظهورهم في الأعمال لوضع البصمة ‏الفنية الخاصة بهم من خلال التجديد في طرح الأدوار المختلفة، ومن خلال تواجدهم مع الكبار ليتعرف الجمهور على الجيل الشاب المقبل على الساحة الفنية، وذلك يساعد على تقديم عمل فني متكامل".

محمد الهاشم: "الدراما السعودية في حاجة لتقديم أفكار عن رؤيتها للمستقبل"

‏محمد الهاشم تحدث كذلك عن مستقبل الدراما في السعودية، وأكد أن هناك حاجة لتقديم محتوى لأعمال تتناول المستقبل كما أشار إلى نجاح العديد من الأعمال السعودية التي عرضت في الفترة الماضية في أن تتصدر وتجذب انتباه المشاهد: "حاليا الدراما السعودية استطاعت أن تظهر نفسها وتتصدر المشهد، وهناك جهد ملحوظ في تقديم الأعمال الدرامية من خلال اختيار النصوص وإضافة وجوه جديده للأعمال سواء كانوا من ‏الطقم الخاص في الإخراج الفني للعمل، او الطاقم التمثيلي، لكن أتمنى لو أن نقدم عمل فني يحتوي على أفكار مستقبلية لم تحدث بعد، أي أن نقدم فكرة نستقرأ ‏من خلالها ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف محمد هاشم: "وهذا العامل ليس جديد في الساحة الخليجية والعربية حيث أنه عامل أساسي ساهم في تقديم أعمال خالدة على مستوى الخليج في الثمانينات والتسعينات، أتمنى لو نحرص على تقديم افكار تحتوي الاستقراء ‏والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لكي نخرج من عباءة الأعمال المتكررة، ونقدم انفسنا من خلال أعمال ‏تسكن في ذهن المشاهد".

محمد الهاشم يستعد لأعمال فنية جديدة

محمد هاشم كشف كذلك عن تحضيره خلال الفترة القادمة لأكثر من عمل جديد لكنه أوضح أن الكشف عن أي من تفاصيل هذه الاعمال في ذلك الوقت صعب بسبب أن التحضيرات لا تزال جارية، فقال محمد الهاشم: "استعد لأكثر من عمل جديد في الفترة القادمة ولا نزال في فترة التحضير ومن الصعب الكشف عن أي معلومات عن هذه الأعمال خلال هذه الفترة" ويشارك محمد الهاشم في بطولة فيلم "بلال السادس" الذي من المقرر أن يتم عرضه في قاعات السينما السعودية خلال الفترة القادمة.