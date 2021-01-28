تصوير خارجي.. فريق عمل «بين السماء والأرض» في جاردن سيتي

يكمل فريق عمل مسلسل "بين السماء والأرض" تصوير العمل الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وكشف مصدر لـ دوت الخليج": أن فريق عمل المسلسل يقوم حاليا بتصوير بعض المشاهد الخارجية وتحديدا بمنطقة جاردن سيتى وتجمع المشاهد بين عدد من فريق العمل منهم غادة عادل ويسرا اللوزى.

ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل الى الاستوديو لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل الذى يشارك فى بطولته كل من مصطفى درويش ونجلاء بدر وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منه حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والإنسانية.