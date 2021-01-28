عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبا

كشفت مصادر عن عودة النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف، قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.

الموقف القانوني لـ خالد يوسف

وكشفت مصادر قضائية، أن النائب البرلماني السابق ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

وقالت مصادر خاصة لـ"دوت الخليج، إن الموقف القانوني للمخرج والبرلماني خالد يوسف سليم حيث لا توجد ضده أي قضايا أو أزمات قانونية.

وأكدت المصادر، أن خالد يوسف غير مطلوب لأى قضايا سياسية أو جنائية، وبذلك له كامل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري للمواطنين.

سفر خالد يوسف إلى فرنسا