نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى سعيد: القيمة الإنسانية في فيلم "عابد" جعلته يقتنص جائزة أفضل فيلم في مهرجان العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت السيناريست نهى سعيد، عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد عابد بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة اصنع فيلمك في زمن الكورونا.

وقالت سعيد في تصريحات لها اليوم: توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة كنت اتمنى أن أوصلها للجميع.

وأضافت نهى: "عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم بطل الفيلم وحكيت له الفكرة أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق" واتوغل في الحالة النفسية والانسانية العابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبدالله في حرصهما على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه".

وتدور فكرة فيلم عابد حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والاهانات بسببها وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراخته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

فيلم عابد تأليف نهى سعيد واخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، فتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس التي تمثل البطولة النسائية في الفيلم والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي الفنان والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي، وماكيير من مصر علاء الفيزي والماكيرة الإماراتية بسمه مبارك.