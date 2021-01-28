مد تلقي مشاركات المهرجان القومي للسينما المصرية حتي السابع من فبراير

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الثالثة والعشرين، للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020 حتي السابع من فبراير 2021.

صرح بذلك الناقد كمال رمزي المشرف علي استكمال أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان، وأضاف أن مد فترة تلقي طلبات المشاركة بالمهرجان يأتي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من السينمائيين للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين، مشيرا أنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجه فيروس كورونا سيتم ارجاء موعد انعقاد المهرجان وفقا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء ، كما أضاف أن الدورة القادمة ستتضمن الأفلام التي تقدمت سابقا والمنتجة خلال عامي 2018 و 2019 .

