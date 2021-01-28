أخبار الفن.. عودة خالد يوسف قريبا.. رسالة ياسر فرج إلى زوجته.. قصة تميم يونس وعباس أبو الحسن مع التحرش

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أثيرت حالة من الجدل الواسع بعد قرار تمديد حبس الطبيب المتحرش بالرجال 4 أيام على ذمة التحقيق وهو الأمر الذى دفع الفنان عباس أبو الحسن للخروج عن صمته وكشف الكثير من الأحداث وما تعرض له من تحرش على يد طبيب الأسنان أو الطبيب المتحرش فى الثمانينات.

تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان عبد الله غيث، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما، وكانت سببا رئيسيا فى وصوله إلى العالمية.

أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها عن تعرضها إلى الإصابة بشلل عضلى بسبب خطا طبى وهو الأمر الذى تكرر فى الفترة الأخيرة مع عدد من الفنانين وكان سببا أيضا فى إنهاء حياتهم فى بعض الحالات.

كشفت مصادر عن عودة النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف، قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.

نشر الفنان ياسر فرج تعليقا عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعى "إنستجرام" يوجه فيه رسالة مؤثرة إلى زوجته التى وافتها المنية أمس، الأربعاء، فى أول تعليق له بعد وفاتها.