نشر موقع "دوت الخليج" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته "إنساي" 300 مليون مشاهدة

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي تعافيه من فيروس كورونا بعد إجرائه المسحة الخامسة. أعلن أحمد مرتضى منصور، ابن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وفاة حماته. نشرت الفنانة ويزو، نجمة مسرح مصر، صورة جديد لها من خلال خاصية الستوري عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يحتفل بأغنية «إنساي».. وائل الإبراشي يتعافى من كورونا.. وفاة حماة أحمد مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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