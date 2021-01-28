حمادة هلال يستعرض لياقته البدنية عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - استعرض الفنان حمادة هلال لياقته البدنية، وذلك من صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "هلال" وهو يستعرض لياقته البدنية أثناء ممارسته الرياضة في الجيم.

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا كليب أغنيته "ايه في الجمال" ذولك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن آخر أعماله الدرامية مسلسل "ابن أصول" مع عدد من الفنانين منهم سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.