غدا.. رزان مغربي تكشف أسرار طفولتها في واحد من الناس

تحاور رزان مغربي غدا عمرو الليثي علي كرسي الضيف في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء غدا الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة.

وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول.

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائه.

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج.

واحد من الناس يعرض علي شاشة الحياة وتذاع علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.