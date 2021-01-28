غدا.. رزان مغربي تكشف أسرار طفولتها في واحد من الناس

تحاور رزان مغربي غدا عمرو الليثي علي كرسي الضيف في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء غدا الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة.
وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول.
كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائه.
والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج.
واحد من الناس يعرض علي شاشة الحياة وتذاع علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.
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