تامر شلتوت ينعى والده بكلمات مؤثرة

نعى الفنان تامر شلتوت والده الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء من خلال نشر فيديو عبر حسابه على "فيسبوك".



وكتب: "رحل والدى ورحلت معه الحنية و الطيبة والعطاء بدون مقابل رحلت معه معاني كثيرة والدى لن يتكرر والدي كان دكتور عظيم في بلدنا، كان هدفه الاول علاج المحتاج و بدون مقابل الله يرحمك يا بابا يا رب يرحمك و يرزقك الجنة و يسكنك فسيح جناته".



وكان الفنان تامر شلتوت، أعلن وفاة والده أمس الأربعاء قائلا "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..و سيتم الصلاة علي المتوفي بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل”.



وأضاف "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".



وكان آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "ختم النمر" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.



