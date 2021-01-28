شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الشخصية، بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". .ظهر "هلال" فى الصورة مستعرضا لياقته أثناء تدريبه داخل إحدى صالات الجيم، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من جمهوره وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" عبر قناته على موقع يوتيوب.

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. حمادة هلال يستعرض لياقته في «الجيم» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.