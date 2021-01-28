نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لتامر شلتوت عقب وفاة والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان والإعلامي تامر شلتوت، منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك في أول تعليق له عقب وفاة والده.

وكتب "شلتوت" قائلا: "رحل والدى ورحلت معه الحنية والطيبة والعطاء بدون مقابل رحلت معه معاني كثيرة والدى لن يتكرر والدي كان دكتور عظيم في بلدنا، كان هدفه الاول علاج المحتاج وبدون مقابل الله يرحمك يا بابا يا رب يرحمك ويرزقك الجنة ويسكنك فسيح جناته".

يذكر أن الفنان تامر شلتوت أعلن عن وفاة والده قائلا: " انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت..و سيتم الصلاة علي المتوفي بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ اكتوبر..و العزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل”.